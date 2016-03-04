Сайт-визитка на Word Press

Необходимо по готовым шаблонам сделать сайт на ВП. По сути все уже есть, т.к. оформление бралось из готового шаблона + вносились правки.

надо сверстать, поставить на движок, добавить определенные эффекты,

создать грамотную структуру с позиции дальнейшего SEO.

примерно, что необходимо вот тут (окончательный проект в чем то немного сложнее, в чем то проще):

http://www.templatemonster.com/ru/demo/52373.html

более детально расскажу, что надо непосредственно исполнителю.