Сайт-визитка на Word Press

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок202 просмотра

Необходимо по готовым шаблонам сделать сайт на ВП. По сути все уже есть, т.к. оформление бралось из готового шаблона + вносились правки.

надо сверстать, поставить на движок, добавить определенные эффекты,

создать грамотную структуру с позиции дальнейшего SEO.

примерно, что необходимо вот тут (окончательный проект в чем то немного сложнее, в чем то проще):

http://www.templatemonster.com/ru/demo/52373.html

более детально расскажу, что надо непосредственно исполнителю.

HTMLWordPress
9 лет назад
adv_2steps
Станислав 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров