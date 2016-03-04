Добавить вывод "readmore" в вывод описания подкатегорий категории Joomla 2.5 http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/ Т.е. к примеру здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov/menedzher-internet-proektov/ (в описании дочерней категории) вставляем тег "подробнее" и соответственно здесь http://www.buraev-vladimir.ru/menedzher-proektov выводится только часть указанного описания подкатегории. ...
JooGallery большое фото
http://epl.com.ua/fotogalereya/markizubalkonnue1-97.html не отображается большое фото, в админке есть, нормально показывается, менял настройку на реальные пути толку нет. JoomGallery 1.5.7.5
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
1) Необходимо настроить ЧПУ. При формировании URL следовать простому правилу заменить ?prod= на / Как следствие не верного настроенного ЧПУ не верно отображаются canonical. Примеры страниц: stroy-krovlja.ru/manufacturer/aquasystem?prod=metal-rainwater stroy-krovlja.ru/manufacturer/metallprofil?prod=metal-rainwater ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Есть ИМ на HostCMS, он имеет хорошие позиции в поисковике. Есть купленная лицензия для CS-Cart, а также купленный шаблон дизайна. Необходимо: Перенести весь интернет-магазин на новую cms с заменой существующего ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Сверстаны 4 страницы, надо прикрутить на существующий сайт. Верстку и дамп сайта дам. Делаете на своем хосте. оплата по факту. Пишите в скайп.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо доработать плитку материалов на сайте http://goo.gl/aC1zB8. Добавить еще одну текстовую строку (не вносить изменения в функционал wp, а просто прописать ее вывод), которая выводится в правом нижнем углу. В обычном состоянии сделать ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Нужен специалист который сможет доработать шаблон на Wordpress. http://www.templatemonster.com/ru/demo/41686.html Тематика - гранитное производство. В предложениях пишите стоимость своих услуг.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт balkonov.com.ua 1. Сайт был залит с бекапа после этого в админке не работают кнапки закрыть, сохранить. (зайти, открыть материал можно поменять что либо нельзя) 2. Меню и выпадающие меню поднять чтоб все ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем привет. Разыскивается опытный разработчик со знанием платформы WordPress с опытом реализации проектов – необходимо собрать сайт на WordPress по готовом шаблоне – необходимо настроить multisite, локализацию, исправить ошибку редактора и несколько других исправлений. Работа горящаа, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен лендинг для продажи инфопродукта ТЗ прикрепил Мои наброски: http://www.proriv2016.ru/ Пишите ваши предложения, желательно в рубляx и сразу со скайпам. Бюджет 3к рублей Чего то НАНО-УЛЬТРО уникального мне не нужноСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна доработка сайта. CMS Joomla. Что необходимо сделать: 1) Есть модуль который выводит модификации товара (см. рис. 1) В нем можно включить что бы список отображался ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад