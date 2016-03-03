Лендинг под WORDPRESS

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок187 просмотров

Нужен лендинг для продажи инфопродукта

ТЗ прикрепил

Мои наброски: http://www.proriv2016.ru/

Пишите ваши предложения, желательно в рубляx и сразу со скайпам.

Бюджет 3к рублей 

Чего то НАНО-УЛЬТРО уникального мне не нужно

WordPress
9 лет назад
html-mentor
Игорь 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров