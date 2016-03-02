Проверить тему на wordpress

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Есть готовая тема, но почему-то при установке, выдает белый экран все что вот тут описано пробовал 

Кто может помочь разобраться с темой для wordpress?

WordPress
9 лет назад
moykin
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров