Сайт без контента для детского дошкольного заведения на Joomla 3.4

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки145 просмотров

Шаблон установленный на CMS - Joomla! 3.4.8

Без контента.

Нужны места для модулей:

Вверху лого 25%, выпадающее меню 75%, телефон почта, ниже слайдшоу 100% (саму программу слайдшоу)

затем основной контент 75%, и модуль справа для последних новы, комментов 25%

Ниже модуль для дополнительного контента 75%

Внизу - 2 футера: контакты и права

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АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН

детская тематика, но дизайн современный, минимализм, цвета должны в стиле логотипа, округленный шрифт типа ROBOTO

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9 лет назад
alex_marc
Алексей 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров