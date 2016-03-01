Обновление движка Joomla 1.5 и соответственно всех расширений до последней версии. Шаблон оставляем тот же Сам сайт http://razborka174.ru/ Жду ваших предложений по цене и срокам. Спасибо.
Сайт без контента для детского дошкольного заведения на Joomla 3.4
Шаблон установленный на CMS - Joomla! 3.4.8
Без контента.
Нужны места для модулей:
Вверху лого 25%, выпадающее меню 75%, телефон почта, ниже слайдшоу 100% (саму программу слайдшоу)
затем основной контент 75%, и модуль справа для последних новы, комментов 25%
Ниже модуль для дополнительного контента 75%
Внизу - 2 футера: контакты и права
кнопка вверх
АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН
детская тематика, но дизайн современный, минимализм, цвета должны в стиле логотипа, округленный шрифт типа ROBOTO
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