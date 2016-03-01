Правки сайта на wordpress (вордпресс wp)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок227 просмотров

Небольшие правки на вордпрессе, по времени думаю на 2-3 часа.

-настроить галерею lightbox

-настройка/правка плагинов

в таком духе, всего задач 5.

WordPress
9 лет назад
dronz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров