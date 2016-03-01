Правки сайта на wordpress (вордпресс wp)

Требуется посадить верстку на CMS NetCat. (просьба не предлагать других, не тратьте свое и мое время). Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ...