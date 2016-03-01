Корректировка сайта word press

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка153 просмотра

Убедительная просьба: внимательно все просмотреть и оценить свои силы! Вы должны четко представлять специфику работы фриланс биржи, знать как свои пять пальцев WP! 

А то оставляете отзывы, а сами потом пишите: ой, это сложно...

Отклики студий НЕ рассматриваю.

Отклики без стоимости-не рассматриваю.

ТЗ в прикрепленном файле-его надо ЧИТАТЬ, а не смотреть тогда, когда вас типа выберут.

WordPress
9 лет назад
newfreelance24
Вадим 
44 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров