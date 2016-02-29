Требуется посадить верстку на CMS Bitrix. (просьба не предлагать других, не тратьте свое и мое время). Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект ...
Разыскивается программист с экспертным знанием Joomla
Ищем программиста со следующими знаниями на роль технической поддержки :
*joomla
*php
*js
*html
*css
*базовые знания по настройке серверов
Оплата : 300$ в месяц
Работа : 2-3 часа в день
Заявки фрилансеров
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