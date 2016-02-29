Разыскивается программист с экспертным знанием Joomla

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт24 заявки383 просмотра

Ищем программиста со следующими знаниями на роль технической поддержки :

*joomla 

*php

*js 

*html 

*css 

*базовые знания по настройке серверов

Оплата : 300$ в месяц

Работа : 2-3 часа в день

CSSHTMLJavaScriptJoomlaPHP
9 лет назад
BrutalRebel
Иванов 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров