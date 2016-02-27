Доработка сайта под управлением joomla 3 и OS Property

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Закрытнет заявок79 просмотров

Здравствуйте! Нужна доработка сайта под управлением joomla 3 и OS Property, подробности в ТЗ. Сайт http://demo.tvoy-divan.ru/  Пишем сроки и цену

Joomla
9 лет назад
studio-maksi
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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