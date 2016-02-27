OpenCart изменить размер изображения адаптивно На странице товаров в описании изображение на мобильном вытягиваются вверх - нужно их изменять адаптивно Следующее не помогает: .product-description .option-image label { display: block; width: ...
Требуется разработчик Wordpress в вебстудию
Основные задачи:
- развернуть типовой Wordpress
- настроить плагины по чеклисту
- подключить webmaster yandex / google + аналитику
- дооформление тем различными готовыми стилевыми блоками
- встраивание кодов адсенс / РСЯ на сайты
- доработка функционала в functions.php (как правило это add_filter, add_shorcode, dynamic sidebar)
- встраивание кода кнопок лайков (код уже есть)
Ищем человека в команду для работы над сайтами (ежемесячно реализуем несколько проектов)
Для вас это:
- быстрый рост как специалиста и возможность работы над интересными задачами
- постоянный объем работы (не разовые заказы, не нужно вести долгую переписку с заказчиками и торговаться за разовые подработки с коллегами) нужно просто "смотреть в код" - верстка, настройка Wordpress
- знакомый код (не придется разбираться каждый раз с новыми проектами, регулярно ведем около 10 сайтов, реализованных по одинаковой технологии, которую будем развивать и запускать по ней новые проекты) - частые задачи оформляются в виде плагинов и скриптов для ускорения разработки
Необходимые навыки и опыт:
- хорошее понимание архитектуры Wordpress (фильтры add_filter, виджеты, шорткоды, functions.php)
- хорошая верстка html5/css3 , чистый код, вменяемые названия для классов , обязательное комментирование
- желательно: основы SEO, git,
- рассмотрим исключительно тех кто работает на фрилансе весь день, без основной работы (вечернее совмещение не подходит, объем задач большой, оперативность важна)
Прошу в комментариях:
1. описать свой опыт и почему стоит работать именно с вами
2. минимальный доход в месяц, выйдя на который, вы сможете полностью переключиться на работу с этим проектом
3. в каком направлении хотите развиваться в будущем
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