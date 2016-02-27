Требуется разработчик Wordpress в вебстудию

Основные задачи:

- развернуть типовой Wordpress

- настроить плагины по чеклисту

- подключить webmaster yandex / google + аналитику

- дооформление тем различными готовыми стилевыми блоками

- встраивание кодов адсенс / РСЯ на сайты

- доработка функционала в functions.php (как правило это add_filter, add_shorcode, dynamic sidebar)

- встраивание кода кнопок лайков (код уже есть)

Ищем человека в команду для работы над сайтами (ежемесячно реализуем несколько проектов)

Для вас это:

- быстрый рост как специалиста и возможность работы над интересными задачами

- постоянный объем работы (не разовые заказы, не нужно вести долгую переписку с заказчиками и торговаться за разовые подработки с коллегами) нужно просто "смотреть в код" - верстка, настройка Wordpress

- знакомый код (не придется разбираться каждый раз с новыми проектами, регулярно ведем около 10 сайтов, реализованных по одинаковой технологии, которую будем развивать и запускать по ней новые проекты) - частые задачи оформляются в виде плагинов и скриптов для ускорения разработки

Необходимые навыки и опыт:

- хорошее понимание архитектуры Wordpress (фильтры add_filter, виджеты, шорткоды, functions.php)

- хорошая верстка html5/css3 , чистый код, вменяемые названия для классов , обязательное комментирование

- желательно: основы SEO, git,

- рассмотрим исключительно тех кто работает на фрилансе весь день, без основной работы (вечернее совмещение не подходит, объем задач большой, оперативность важна)

Прошу в комментариях:

1. описать свой опыт и почему стоит работать именно с вами

2. минимальный доход в месяц, выйдя на который, вы сможете полностью переключиться на работу с этим проектом

3. в каком направлении хотите развиваться в будущем