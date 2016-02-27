OpenCart изменить размер изображения адаптивно

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Закрыт1 заявка140 просмотров

OpenCart изменить размер изображения адаптивно

На странице товаров в описании изображение на мобильном вытягиваются вверх - нужно их изменять адаптивно

Следующее не помогает:

.product-description .option-image label {

display: block;

width: 100%;

height: 100%;

}

.product-description .option-image img {

width: 100%;

height: 100%;

}

http://joxi.ru/MAj79nvHvaL0Nr

Opencart
9 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

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