Ошибка Битрикс 24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки108 просмотров

После смены IP адреса провайдера, в настройках корпоративного портала Битрикс поменяли IP в настройках модуля и в настройках сайта (см.

Скриншоты), но при сохранении различных объектов (задачи, отчеты,

настройки и т.д.) почему-то выходит старая ссылка, и не смотря на то,

что объект сохраняется выходит ошибка, связанная с недоступностью старой

ссылки (см. скриншоты)

9 лет назад
stasiva
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

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