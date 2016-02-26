Имеется сайт incoldblog.fr он был создан на движке Dotclear, но осталась только htm-копия. Необходимо полностью восстановить шаблон на Wordpress и сделать его адаптивным. Есть css файлы со стилями. Указывайте сроки и стоимость работы.
Ошибка Битрикс 24
После смены IP адреса провайдера, в настройках корпоративного портала Битрикс поменяли IP в настройках модуля и в настройках сайта (см.
Скриншоты), но при сохранении различных объектов (задачи, отчеты,
настройки и т.д.) почему-то выходит старая ссылка, и не смотря на то,
что объект сохраняется выходит ошибка, связанная с недоступностью старой
ссылки (см. скриншоты)
Заявки фрилансеров
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