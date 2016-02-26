Битрикс разработчик

Нужно усовершенствовать галерею :

+ добавить подразделы

+ добавить комментарии к фото

Реализация :

Здесь кнопкочки или ссылки на переход в разделы https://yadi.sk/i/1XEV4ctMpYaNd

А при нажатии на фото будет открываться страница с фото и комментариями к ней https://yadi.sk/i/EBdTM931pYaZZ