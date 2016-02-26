Битрикс разработчик

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки80 просмотров

Нужно усовершенствовать галерею :

+ добавить подразделы

+ добавить комментарии к фото

Реализация :

Здесь кнопкочки или ссылки на переход в разделы https://yadi.sk/i/1XEV4ctMpYaNd 

А при нажатии на фото будет открываться страница с фото и комментариями к ней https://yadi.sk/i/EBdTM931pYaZZ 

9 лет назад
rudnizki
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров