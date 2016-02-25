Мелкие правки сайта на Drupal

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Есть старый сайт, поломался вход в админку, то есть заходим на site.ru/user пытаемся залогиниться через admin/pass, пишет "Доступ запрещен", есть доступ к фтп.

Нужно починить. Указывайте цену\срок.

Drupal
9 лет назад
glad2k
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров