CMS Joomla: исправить визуальные правки на сайте по ТЗ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки85 просмотров

исправить визуальные правки на сайте по ТЗ   + перенести скриптыс хедера в футер

Joomla
9 лет назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров