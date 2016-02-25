Лендинг и CMS для лендинга
Имеется сайт, сделанный средствами Microsoft ASP.NET (classic) + MS SQL Srv 2008. Требуетсядобавить независимый раздел – лендинг и систему администрирования этого
раздела, например, wordpress, илидругую (предлагайте).
Особенности лендинга:
1) контекстно-зависимые формы. В зависимости от выбранногоэлемента списка или чекбокса будет (или не будет) отображаться следующий
элемент формы. Например, группа радиобаттонов отображается, только если
установлен такой-то чекбокс. Отображение и скрытие – без перерисовки экрана.
Формы и правила их отображения задаются в админке.
2) списки выбора берутся из предварительно подготовленного xml (или текста с разделителями)
3) валидация номера телефона и email
4) кнопка, вызывающая форму обратной связи, должна быть«прилеплена» к указанному месту экрана. Например, снизу по центру.
Подробное описание с картинками: https://www.dropbox.com/sh/x6era9dr71mnks2/AACO6BRmrD9vVrYyJyhf1nCGa?dl=0.
Указывайте, пожалуйста, сроки, цену и выбранный инструмент.
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