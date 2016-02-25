Лендинг и CMS для лендинга

Имеется сайт, сделанный средствами Microsoft ASP.NET (classic) + MS SQL Srv 2008. Требуетсядобавить независимый раздел – лендинг и систему администрирования этого

раздела, например, wordpress, илидругую (предлагайте).

Особенности лендинга:

1) контекстно-зависимые формы. В зависимости от выбранногоэлемента списка или чекбокса будет (или не будет) отображаться следующий

элемент формы. Например, группа радиобаттонов отображается, только если

установлен такой-то чекбокс. Отображение и скрытие – без перерисовки экрана.

Формы и правила их отображения задаются в админке.

2) списки выбора берутся из предварительно подготовленного xml (или текста с разделителями)

3) валидация номера телефона и email

4) кнопка, вызывающая форму обратной связи, должна быть«прилеплена» к указанному месту экрана. Например, снизу по центру.

Подробное описание с картинками: https://www.dropbox.com/sh/x6era9dr71mnks2/AACO6BRmrD9vVrYyJyhf1nCGa?dl=0.

Указывайте, пожалуйста, сроки, цену и выбранный инструмент.