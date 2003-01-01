Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть сайт на Joomla reinstar.ru-необходимо внести дополнения на сайте, а именно: 1. Поднять меню, сократить расстояние в шапке. 2. Логотип в мобильной версии-вылезает за меню (поправить). ------------------------ ...
JoomShopping: категории и подкатегории. Дубли страниц товаров!
Доброго времени суток!
Оплатить помощь могу только через Яндекс-деньги.
Сайт на Joomla.
Используемый компонент JoomShopping.
В настройках некоторых товаров стоит отображение и в категории, и в подкатегории каталога. И вот что получается на выходе:
http://gsx.by/shop/alarm - категория
http://gsx.by/shop/alarm-kit - подкатегория
Во-первых, немного смущает одинаковая степень вложенности. Хотя breadcrumbs говорят противоположное:
В итоге, один и тот же товар доступен по двум ссылкам:
http://gsx.by/shop/alarm-kit/gs90
Тоже самое с разделом Видеонаблюдение, т.к. там тоже есть подкатегории!
Необходимо грамотно это исправить! Как именно, пока даже не представляю.
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