Доработка сайта на WP

В компоненте K2 [Joomla] есть поле "Добавить вложение". Сейчас при прикреплении недопустимого файла (например, архива) появляется напротив "Файл вложения" пустое поле. Нужно сделать так, что если файл недопустимый для прикрепления, то вообще не выводить "Файл ...