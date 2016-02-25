Проблема с картинками на сайте вордпресс + другие правки

Здравствуйте. нужно доделать некоторые правки на моем сайте http://krekhovetskyi.net/ .

1. в админке, в поиске названий по медиафайлам невозможно найти подходящую, пишет что нет таких хотя они есть.

2. верните возможность увеличивать постер в записи до оригинального размера при нажатии. сейчас мы просто переходим на страницу с постером.

3. позакрывать внешние ссылки (соц. кнопок после фильма в статьях и на ГЛАВНОЙ в сайтбаре) через параметр GoTo (вот нужный код https://www.evernote.com/shard/s307/sh/3baa6d72-5324-4fc2-b530-1942af7e527c/8ac199eda3a7c3c2 ). сейчас кнопки соц. сетей в сайтбаре отключены, нужно их сначала включить. не знаю как это сделать.

проверки ссылок здесь http://mainspy.ru/analiz_ssylok_sajta

4. Внедрить МИКРОРАЗМЕТКУ. сейчас она не совсем правильная. разметить нужно: Главную страницу, Страницы блога, Статьи блога, Страницу обратной связи. на странице фильма нужно указать: Заголовок, Рубрику, Изображение, Трейлер, Видео, Комментарии и учесть рекомендации здесь https://yandex.ru/support/webmaster/movies/owners.xml#owners .

5. Не показывает фильмы нужной категории в похожих фильмах в каждой статье.

предлагайте вашу цену и сроки работы.