Небольшие правки и наполнение сайта на WordPress

Сайт gorod.redtone.ru

1. Нужно осуществить наполнение страниц Услуг. Начали делать одну - http://gorod.redtone.ru/rekonstrukciya-zdanij/ На ней нужно:

- Отформатировать раздел https://yadi.sk/i/DVy_e8JopMrxk - по примеру раздела "Преимущества" на главной, вставить соответствующие иконки (какие-то можно использовать с главной, остальные предоставлю).

- Починить глюк галереи (почему-то показывается всплывающее не то фото, что должно - https://yadi.sk/i/GhCT1nxypMsN2)

- Облагородить основной текстовый раздел - https://yadi.sk/i/81DLWESgpMsU4 (поставить фото в стиле сайта (круглое), со шрифтом поиграть).

2. После того, как закончим с этой страницей - по примеру ее сделать остальные страницы Услуг (контент предоставлю).

3. Небольшие правки главной страницы (изменить в паре мест цвет шрифта, изменить меню в футере и т.д.)

Сделать нужно достаточно срочно.