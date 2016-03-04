Небольшие правки и наполнение сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки126 просмотров

Сайт gorod.redtone.ru

1. Нужно осуществить наполнение страниц Услуг. Начали делать одну - http://gorod.redtone.ru/rekonstrukciya-zdanij/ На ней нужно:

- Отформатировать раздел https://yadi.sk/i/DVy_e8JopMrxk - по примеру раздела "Преимущества" на главной, вставить соответствующие иконки (какие-то можно использовать с главной, остальные предоставлю).

- Починить глюк галереи (почему-то показывается всплывающее не то фото, что должно - https://yadi.sk/i/GhCT1nxypMsN2)

- Облагородить основной текстовый раздел - https://yadi.sk/i/81DLWESgpMsU4 (поставить фото в стиле сайта (круглое), со шрифтом поиграть).

2. После того, как закончим с этой страницей - по примеру ее сделать остальные страницы Услуг (контент предоставлю).

3. Небольшие правки главной страницы (изменить в паре мест цвет шрифта, изменить меню в футере и т.д.)

Сделать нужно достаточно срочно.

WordPress
9 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

apt3m
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
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Всегда на связи, быстрая оплата, четкое тз. Рекомендую к сотрудничеству.

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apt3m
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад