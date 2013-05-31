Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
8 баллов
8 лет назад
MySQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
5 баллов
9 лет назад
Уже больше недели жду пока Артем выйдет на связь, пропал видимо с концами. Очень надеюсь, что выйдет на связь и доделает работу, т.к. взял предоплату, а работа не доделана... Очень жаль!
$15
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Все сделано хорошо! Но проблема со сроками, но за эту цену все равно норм.
Ответный отзыв
Все отлично
$15
10 баллов
9 лет назад
Sketch
Все отлично.
Ответный отзыв
Все отлично
$50
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Практически все время работы был на связи, ни куда не пропадал. Работу сделал быстро, без затягивания сроков. Все правки внес оперативно. С Артемом можно работать.
Ответный отзыв
Четкое тз, быстрая оплата, прятно было работать