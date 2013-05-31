apt3m

Логинов apt3m

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
CMS

Joomla, opencart, wordpress, dle

html, css, js, php

psd->cms/html

Отзывы заказчиков

madgpt
42 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
8 баллов
8 лет назад
Веб сайт для просмотра whois доменов.
MySQL
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ivansmirnov85
Иван 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
5 баллов
9 лет назад
Парсер авиабилетов
Уже больше недели жду пока Артем выйдет на связь, пропал видимо с концами. Очень надеюсь, что выйдет на связь и доделает работу, т.к. взял предоплату, а работа не доделана... Очень жаль!
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Поправить верстку (joomla)
Joomla
Все сделано хорошо! Но проблема со сроками, но за эту цену все равно норм.
Все отлично
Ответный отзыв
olegfox1991
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
21 отзыв
$15
10 баллов
9 лет назад
Необходимо выполнить верстку 2 страниц
Sketch
Все отлично.
Все отлично
Ответный отзыв
nosferat
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Выгрузка прайса в exel
Joomla
Практически все время работы был на связи, ни куда не пропадал. Работу сделал быстро, без затягивания сроков. Все правки внес оперативно. С Артемом можно работать.
Четкое тз, быстрая оплата, прятно было работать
Ответный отзыв
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