ivansmirnov85

Программист не доделал парсер, пропал. Осталось добавить несколько поправок и парсер будет готов полностью. Обычный php скрипт.
Веб-программирование11 заявок
Закрыт
9 лет назад
Образование: высшее, окончил МЭИ.
Работаю в туристическом бизнесе, организация туров, реализация систем подборов для сайтов по схожим тематикам.
Программист не доделал парсер, пропал. Осталось добавить несколько поправок и парсер будет готов полностью. Обычный php скрипт.
Нужен модуль парсера авиабилетов с выводом результатов. Необходимо также иметь возможность менять стоимость -+.
Нужен сайт под ключ по поиску авиабилетов. Список городов и аэропортов а также вывод результатов поиска нужно сделать через парсер или через api, по желанию. Приведу пример сайтов с которых можно взять дизайн и функционал.