ivansmirnov85

Иван ivansmirnov85

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Коротко обо мне...

Образование: высшее, окончил МЭИ.

Работаю в туристическом бизнесе, организация туров, реализация систем подборов для сайтов по схожим тематикам.