Доработка сайта на Joomla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок165 просмотров

1.Меню - верхнее меню доработать. Убрать иконки, добавить пункты, сделать выпадающее меню. Нижнее меню под слайдером убрать.

2. Слайдер. Убрать с внутренних страниц. Поверх слайдера в правом углу вывести кнопку обратной связи.

3. Правуюколонну – удалить полностью вместе с новостями и картинкой. Весь контент

растянуть на всю длину макета.

4. Удалить внизу кнопку «Войти»

5. Кнопка «Купить». Она должна стоять поверх картинок на главной с услугами « Алюминиевые перегородки»,« Цельностеклянные перегородки». Возможно услуги еще добавятся,нужно показать будет, как ставить эту кнопку поверх картинок. Форма обратной связи

Сайт: www_adpa_kz

Подробнее в приложении.

Интересует стоимость и сроки

Joomla
9 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров