Доработка сайта на Joomla CMS

Добрый день. Необходим специалист на Wordpress. Суть: Есть тема - http://themeforest.net/item/fitness-sport-gym-responsive-theme/8860972 купленная. Есть сайт уже работающий на который нужно эту тему перенести, установив не потеряв уже размещенную информацию. Все исходные файлы есть, так ...