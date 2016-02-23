В существующей теме для Wordpress нужно создать страницу, которая будет выводить картинки только под определенные размеры или диапазону размеров (имеется ввиду сортировать картинки размерами 1910x1000, 1990x990). К примеру: - Страница ...
Нужна помощь с OpenX AD
Ищу человека, кто знаком с этой платформой и может помочь с настройкой.
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