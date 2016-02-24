JOOMLA [K2] _ Удалить пустое поле вложения, поправить код в компоненте

В компоненте K2 [Joomla] есть поле "Добавить вложение". Сейчас при прикреплении недопустимого файла (например, архива) появляется напротив "Файл вложения" пустое поле. Нужно сделать так, что если файл недопустимый для прикрепления, то вообще не выводить "Файл вложения".

В том же компоненте K2 есть возможность показывать материалы не только определенных категорий, но и материалы любого пользователя. Однако сейчас на такой странице не показываются "Файлы вложения", рейтинг, просмотры. Нужно сделать, чтобы показывалось все, что и в категориях.