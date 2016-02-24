JOOMLA [K2] _ Удалить пустое поле вложения, поправить код в компоненте

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка102 просмотра

В компоненте K2 [Joomla] есть поле "Добавить вложение". Сейчас при прикреплении недопустимого файла (например, архива) появляется напротив "Файл вложения" пустое поле. Нужно сделать так, что если файл недопустимый для прикрепления, то вообще не выводить "Файл вложения".

В том же компоненте K2 есть возможность показывать материалы не только определенных категорий, но и материалы любого пользователя. Однако сейчас на такой странице не показываются "Файлы вложения", рейтинг, просмотры. Нужно сделать, чтобы показывалось все, что и в категориях.

Joomla
9 лет назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$6
1 день
Работаем с Юрием уже не в первый раз. Все делается быстро, четко и грамотно. Рекомендую!
Заказчик отличный, превосходное сотрудничество, благодарю. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

muxamop2015
Юрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад