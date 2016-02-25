Имеется сайт, сделанный средствами Microsoft ASP.NET (classic) + MS SQL Srv 2008. Требуетсядобавить независимый раздел – лендинг и систему администрирования этого раздела, например, wordpress, илидругую (предлагайте). Особенности лендинга: 1) контекстно-зависимые формы. В ...
Подключить БД объявлений с одного сайта на другой
Добрый день.
Есть сайт недвижимости с БД объявлений, необходимо эту БД установить на новый сайт. Новый сайт предполагается на CMS.
Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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