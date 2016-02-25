Подключить БД объявлений с одного сайта на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки119 просмотров

Добрый день.

Есть сайт недвижимости с БД объявлений, необходимо эту БД установить на новый сайт. Новый сайт предполагается на CMS.

Жду ваших предложений.

9 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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