Задача по доработке joomla.

Вообщем, в первую очередь задача для молодого программиста который умеет работать с joomla, и готов взяться за работу за ограниченный бюджет.

Нужно доработать сайт.

Задача примерно такая, необходимо на сайте сделать:

1. Слайдер.

2. Форму обратной связи

3. Переработать галлерею, сейчас она, находиться прямо в тексте материала страницы, поэтому помимо текста приходиться добавлять фото (копировать фрагмент кода из страницы в страницу )

2. Добавить в дизайн фрагмент, информации с картинками (на данный, момент приходится добавлять опять таки его через материалы, в каждую статью, что ужасно надоедает )

3. В конце статьи мы используем блок "Похожие услуги", они добавляются тоже в материале в ручную. Хотелось бы что бы они сами по себе появлялись. как нибудь реализовать возможность что бы в ручную не добавлять их в статью

Повторюсь, работа рассчитана на молодого программиста, поэтому прошу отнестись адекватно к заказу.