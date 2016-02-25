Задача по доработке joomla.
Вообщем, в первую очередь задача для молодого программиста который умеет работать с joomla, и готов взяться за работу за ограниченный бюджет.
Нужно доработать сайт.
Задача примерно такая, необходимо на сайте сделать:
1. Слайдер.
2. Форму обратной связи
3. Переработать галлерею, сейчас она, находиться прямо в тексте материала страницы, поэтому помимо текста приходиться добавлять фото (копировать фрагмент кода из страницы в страницу )
2. Добавить в дизайн фрагмент, информации с картинками (на данный, момент приходится добавлять опять таки его через материалы, в каждую статью, что ужасно надоедает )
3. В конце статьи мы используем блок "Похожие услуги", они добавляются тоже в материале в ручную. Хотелось бы что бы они сами по себе появлялись. как нибудь реализовать возможность что бы в ручную не добавлять их в статью
Повторюсь, работа рассчитана на молодого программиста, поэтому прошу отнестись адекватно к заказу.
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