Программирование сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Интегрировать существующую верстку с cms 1c-Битрикс. Подключить формы. Из формы заказа данные должны выгружаться в xml-файл для обмена с 1с. 

ТЗ в приложении.

9 лет назад
Step_co
Степан 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров