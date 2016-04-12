Натягивание верстки на рабочий сайт

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки196 просмотров

Добрый день,

Необходимо натянуть верстку на рабочий сайт

http://orbita-sc.ru/repair/item/inew-i2000

это шаблон, любые значения в нем переменные

информации "где что лежит на хостинге" нет

работает под управление джумлы

исполнитель требуется профессиональный, с опытом в программировании сайтов, в случае успеха будут дополнительные проекты

обязательно доступ в сети в рабочее время

срок исполнения – один день

оплата по факту выполнения на киви кошелек.

менеджер проекта - Евгений 

Joomla
9 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$35
1 день
Хороший исполнитель, рекомендую.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

benlinus_84
Андрей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад