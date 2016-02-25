Шаблон wordpress по сохраненной html версии с другой CMS

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Закрыт10 заявок166 просмотров

Имеется сайт incoldblog.fr он был создан на движке Dotclear, но осталась только htm-копия. 

Необходимо полностью восстановить шаблон на Wordpress и сделать его адаптивным. Есть css файлы со стилями. Указывайте сроки и стоимость работы.

CSSHTMLWordPress
9 лет назад
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров