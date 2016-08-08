Имеется сайт incoldblog.fr он был создан на движке Dotclear, но осталась только htm-копия. Необходимо полностью восстановить шаблон на Wordpress и сделать его адаптивным. Есть css файлы со стилями. Указывайте сроки и стоимость работы.
Логистическая компания
Интегрировать существующую верстку с cms 1c-Битрикс. Подключить формы. Из формы заказа данные должны выгружаться в xml-файл для обмена с 1с.
ТЗ в приложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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