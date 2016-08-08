Логистическая компания

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка93 просмотра

Интегрировать существующую верстку с cms 1c-Битрикс. Подключить формы. Из формы заказа данные должны выгружаться в xml-файл для обмена с 1с. 

ТЗ в приложении.

9 лет назад
Step_co
Степан 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

shrews
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$130
5 дней
Отличный поработали!
Все хорошо:)

Заявки фрилансеров

shrews
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад