Сделать приложение к Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок114 просмотров

Есть сайт, сделать приложение к Битрикс24 через API.

Пишите сроки, бюджет. 

Рассматриваю кандидатов, с примерами выполненных приложений к Битрикс24.

9 лет назад
max5080240
Андрей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров