Имеется сайт incoldblog.fr он был создан на движке Dotclear, но осталась только htm-копия. Необходимо полностью восстановить шаблон на Wordpress и сделать его адаптивным. Есть css файлы со стилями. Указывайте сроки и стоимость работы.
Перенос веб-сайта с Joomla 1.5 на Joomla 3
Нужно перенести небольшой информационный веб-портал регионального значения www.vsemisto.info с устаревшей CMS Joomla 1.5 на последнюю версию Joomla 3.4.8. В основном нужно перенести сам шаблон, материалы/статьи стандартного
компонента (com_content), меню с пунктами, опубликованные на портале модули, Jcomments с комментариями и основное это материалы раздела "Каталог підприємств" (www.vsemisto.info/firms) самописного компонента каталога, который также содержит модуль вывода поиска по буквенному индексу, по возможности (необязательно) можно перенести ещё компонент галереи PhocaGallery. Есть сторонние расширения, которыми почти не пользовались и которые не нужно переносить.
[EDIT] Уточнение по функционалу и материалам, которые нужно перенести:
1. Все статьи/материалы com_content
2. Контакты.
3. Все меню с пунктами, а также сохранить все ЧПУ адреса страниц при переносе.
4. Рукописный компонент-каталог предприятий со всеми записями и плагинами, модулями.
5. Все опубликованные модули.
6. Шаблон.
7. Jcomments с комментариями.
8. Настройки Rss, а также привязку Rss к Яндекс.Новостям. На данный момент
используется SD RSS Syndicator, если нет поддержки Joomla 3, тогда
использовать другой схожий функционал RSS.
9. Плагиин SEO Links (есть версия под Joomla 3).
10. Поддомены со всеми файлами. На поддоменах размещаются мини-сайты VIP
клиентов каталога предприятий, информация вноситься не через Joomla, а
напрямую в заготовку-шаблон на HTML и CSS. Например такой поддомен egoist.vsemisto.info/.
11. Баннеры.
Какова стоимость работ и предполагаемое время исполнения?
Спасибо.
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