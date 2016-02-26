Доработка сайта joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка119 просмотров

Нужно довести сайт на joomla.

Сделать рабочими ссылки, формат фотографий и т.п.

Joomla
9 лет назад
nraguz
45 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров