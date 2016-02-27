Основные задачи: - развернуть типовой Wordpress - настроить плагины по чеклисту - подключить webmaster yandex / google + аналитику - дооформление тем различными готовыми стилевыми блоками - встраивание кодов ...
1C-Bitrix. Трансляция медиа из соц. сетей на сайт по хештегу
Здравствуйте!
Необходимо создать компонент с настройками для работы след. функционала: автоматически обновляемую галерею изображений на сайте с трансляцией фотопотока из социальных сетей по геотегам. Под фото понимать фото и видеоролики из соцсетей.
Люди знакомые с API соц. сетей - работа для вас!
Все подробности в прикрепленном ТЗ
Просьба писать РЕАЛЬНУЮ цену!
Спасибо.
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