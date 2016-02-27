1C-Bitrix. Трансляция медиа из соц. сетей на сайт по хештегу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка91 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо создать компонент с настройками для работы след. функционала: автоматически обновляемую галерею изображений на сайте с трансляцией фотопотока из социальных сетей по геотегам. Под фото понимать фото и видеоролики из соцсетей.

Люди знакомые с API соц. сетей - работа для вас!

Все подробности в прикрепленном ТЗ

Просьба писать РЕАЛЬНУЮ цену!

Спасибо.

9 лет назад
bitmaster
Роман 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров