1C-Bitrix. Трансляция медиа из соц. сетей на сайт по хештегу

Здравствуйте!

Необходимо создать компонент с настройками для работы след. функционала: автоматически обновляемую галерею изображений на сайте с трансляцией фотопотока из социальных сетей по геотегам. Под фото понимать фото и видеоролики из соцсетей.

Люди знакомые с API соц. сетей - работа для вас!

Все подробности в прикрепленном ТЗ

Просьба писать РЕАЛЬНУЮ цену!

Спасибо.