Нужен специалист для проработки интернет-магазина на Opencart. Работа срочная
Программирование на opencart
Готов магазин на указанной cms.
Задачи:
- настроить загрузку/выгрузку товаров через таблицу excel;
- настроить регулировку цен товаров в магазине в зависимости от курса валют. Товары загружаются с ценой в уе и росс.рублях. Требуется изменять цены на сайте в зависимости от курса бел.рубля к валютам;
- реализовать функционал скидок для товаров.
Предлагайте свои цены и сроки.
Оптимально 180$, срок исполнения - менее месяца. Оплата яндекс деньгами (предпочтительнее) или вебмани.
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