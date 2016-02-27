Программирование на opencart

Готов магазин на указанной cms.

Задачи:

- настроить загрузку/выгрузку товаров через таблицу excel;

- настроить регулировку цен товаров в магазине в зависимости от курса валют. Товары загружаются с ценой в уе и росс.рублях. Требуется изменять цены на сайте в зависимости от курса бел.рубля к валютам;

- реализовать функционал скидок для товаров.

Предлагайте свои цены и сроки.

Оптимально 180$, срок исполнения - менее месяца. Оплата яндекс деньгами (предпочтительнее) или вебмани.