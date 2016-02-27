Верстка и натяжка магазина на Опенкарт 2 или Престашоп

Здравствуйте!

Макет главной - в приложении.

Особенность карточки товара - представлена на прототипе.

Если мы ставим чекбокс, то автоматически выбираем этот размер, а чекбоксом выбираем нужную комплектацию товара. Одновременно можно будет поставить несколько чекбоксов в одном размере.

Все параметры товара (размер и комплектации этих размеров (до 3 комплектаций)) должны регулироваться из админки. Либо выбором шаблона карточки товара (например, просто цена, цена + размер, цена + размер + 1 чекбокс комплектации, цена + размер + 2 чекбокса комплектации, цена + размер + 3 чекбокса комплектации), либо просто набором атрибутов для карточки товаров.

Кроме главной и каталога с корзиной будет еще 4 простых странички (контакты, условия сотруд, прайс, о компании)

Сайт адаптивный, на бутстрапе.

Опенкарт 2 или Престашоп.

Для быстрого выбора исполнителя в заявке указывайте примерный срок работы и примерную цену.

Предпочтение исполнителям, имеющим в портфолио несколько хороших адаптивных сайтов на указанных цмс и имеющим возможность сразу приступить к выполнению проекта.