Верстка и натяжка магазина на Опенкарт 2 или Престашоп

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Закрыт1 заявка93 просмотра

Здравствуйте!

Макет главной - в приложении. 

Особенность карточки товара - представлена на прототипе. 

Если мы ставим чекбокс, то автоматически выбираем этот размер, а чекбоксом выбираем нужную комплектацию товара. Одновременно можно будет поставить несколько чекбоксов в одном размере.

Все параметры товара (размер и комплектации этих размеров (до 3 комплектаций)) должны регулироваться из админки. Либо выбором шаблона карточки товара (например, просто цена, цена + размер, цена + размер + 1 чекбокс комплектации, цена + размер + 2 чекбокса комплектации, цена + размер + 3 чекбокса комплектации), либо просто набором атрибутов для карточки товаров.

Кроме главной и каталога с корзиной будет еще 4 простых странички (контакты, условия сотруд, прайс, о компании)

Сайт адаптивный, на бутстрапе.

Опенкарт 2 или Престашоп.

Для быстрого выбора исполнителя в заявке указывайте примерный срок работы и примерную цену.

Предпочтение исполнителям, имеющим в портфолио несколько хороших адаптивных сайтов на указанных цмс и имеющим возможность сразу приступить к выполнению проекта.

BootstrapOpencartPrestaShop
9 лет назад
v38
41 год
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв(-1)

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