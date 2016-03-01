Нужно написать скрипт для выделения меню. На сайте byroglaz_kz есть основное меню, при заходе на сайт нужно чтобы всплывали окошки с названием поочередно, при наведении на иконку меню, движение окошек останавливается. Связать движение всплывающих ...
Вывод данных из инфоблока 1С-Битрикс.
Работа для программиста 1С-Битрикс любого уровня.
1. Есть готовая верстка установленная для компонента "Новости".
2. Необходимо из инфоблока вывести дополнительные свойства определенные как тип "Файл". Таких фалов может быть несколько. После вывода данных в детальном описание новости данные файлы должны быть доступны для скачивая по ссылке (каждый файл отдельная ссылка).
Работа выполняется в виде предоставления исходного кода для шаблона "news.detail" в готовом виде. Проверяется на действующем проекте.
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