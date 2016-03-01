Вывод данных из инфоблока 1С-Битрикс.

Работа для программиста 1С-Битрикс любого уровня.

1. Есть готовая верстка установленная для компонента "Новости".

2. Необходимо из инфоблока вывести дополнительные свойства определенные как тип "Файл". Таких фалов может быть несколько. После вывода данных в детальном описание новости данные файлы должны быть доступны для скачивая по ссылке (каждый файл отдельная ссылка).

Работа выполняется в виде предоставления исходного кода для шаблона "news.detail" в готовом виде. Проверяется на действующем проекте.