Вывод данных из инфоблока 1С-Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок165 просмотров

Работа для программиста 1С-Битрикс любого уровня.

1. Есть готовая верстка установленная для компонента "Новости".

2. Необходимо из инфоблока вывести дополнительные свойства определенные как тип "Файл". Таких фалов может быть несколько. После вывода данных в детальном описание новости данные файлы должны быть доступны для скачивая по ссылке (каждый файл отдельная ссылка).

Работа выполняется в виде предоставления исходного кода для шаблона "news.detail" в готовом виде. Проверяется на действующем проекте.

9 лет назад
TOPSOFT
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

cms-pro
Вадим 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Вадим отличный спец. Быстро и грамотно разобрался в поставленной задаче. Предложил оптимизацию по ресурсам упростив работу контент менеджера. Отличный спец! Рекомендую.
Александр превосходный заказчик! Задача поставлена грамотно, отлично разбирается в IT-сфере. Приятно было иметь дело, надеюсь на сотрудничество в будущем!

Заявки фрилансеров

cms-pro
Вадим 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад