Написать скрипт для Joomla

Нужно написать скрипт для выделения меню.

На сайте byroglaz_kz есть основное меню, при заходе на сайт нужно чтобы всплывали окошки с названием поочередно, при наведении на иконку меню, движение окошек останавливается. Связать движение всплывающих окошек меню с иконками меню.

Возможно кто то уже делал данный скрипт.

Стоимость и сроки указывайте.

Оплата по вмз, вмр.