Написать скрипт для Joomla

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки138 просмотров

Нужно написать скрипт для выделения меню.

На сайте byroglaz_kz есть основное меню, при заходе на сайт нужно чтобы всплывали окошки с названием поочередно, при наведении на иконку меню, движение окошек останавливается. Связать движение всплывающих окошек меню с иконками меню.

Возможно кто то уже делал данный скрипт.

Стоимость и сроки указывайте.

Оплата по вмз, вмр.

Joomla
9 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Дмитрий выполнил задачу в короткий срок. А также внес несколько правок, доведя заказ до 100% одобрения. Постоянно выходил на связь, и держал в курсе событий.
Отличный заказчик. Грамотная формулировка задания. Постоянно на связи. Приятный в общении. Оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад