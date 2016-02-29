Сделать сайт на основе шаблона templatemonster - WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок209 просмотров

Добрый вечер есть шаблон  templatemonster выбранный магазин, необходимо на основе его html собрать на WordPress сайт каталог, есть подробное ТЗ

Ожидаю оценок и специалистов по WP

HTMLWordPress
9 лет назад
tokintl
52 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

PaLaddin
Никита 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$100
3 дня
Alex-009
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$100
7 дней
Пропал не выполнив работу, не рекомендую сотрудничать!

Заявки фрилансеров

PaLaddin
Никита 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
Alex-009
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад