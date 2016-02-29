Необходимо перенести интернет магазин автозапчастей на платформу abcp, с подключением автомобильных каталогов и автоматическим обновлением прайсов.
Сделать сайт на основе шаблона templatemonster - WordPress
Добрый вечер есть шаблон templatemonster выбранный магазин, необходимо на основе его html собрать на WordPress сайт каталог, есть подробное ТЗ
Ожидаю оценок и специалистов по WP
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