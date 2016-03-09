tokintl

Морозов Сергей tokintl

 
50 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Joomla Perfect AJAX Popup Contact Form

    Добрый день, в данный компонент нужно при успешной отправки добавить генерацию лида в Битрикс 24 Код лида есть нужно просто вставить, в компоненте есть тоже какое то поле http://joxi.ru/D2PY7l8tdvRbWA выглядет так, как вставить не знаю, указывайте цены

    JoomlaAjaxБитрикс
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать ПО

    Добрый день, необходимо написать ПО основная функция это ответы по шаблону, дальше необходимо лично обсуждать с исполнителем.  Язык любой C++ php Delphi и др.

    PHPDelphi
    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка

    Добрый день, есть сайт, нужно сделать примерную копию по верстке, есть макет, обязательно знания JS. Подробнее покажу пример сайта что нужно, PSD и др, исполнителю. Сайт LP - JS не мало.

    Javascript
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад