Добрый вечер есть шаблон templatemonster выбранный магазин, необходимо на основе его html собрать на WordPress сайт каталог, есть подробное ТЗ Ожидаю оценок и специалистов по WP
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)2 исполнителяЗакрыт8 лет назад
Добрый день, в данный компонент нужно при успешной отправки добавить генерацию лида в Битрикс 24 Код лида есть нужно просто вставить, в компоненте есть тоже какое то поле http://joxi.ru/D2PY7l8tdvRbWA выглядет так, как вставить не знаю, указывайте ценыСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день, необходимо написать ПО основная функция это ответы по шаблону, дальше необходимо лично обсуждать с исполнителем. Язык любой C++ php Delphi и др.Прикладное ПО17 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, есть сайт, нужно сделать примерную копию по верстке, есть макет, обязательно знания JS. Подробнее покажу пример сайта что нужно, PSD и др, исполнителю. Сайт LP - JS не мало.HTML-верстка36 заявокЗакрыт8 лет назад