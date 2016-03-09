Добрый день, в данный компонент нужно при успешной отправки добавить генерацию лида в Битрикс 24 Код лида есть нужно просто вставить, в компоненте есть тоже какое то поле http://joxi.ru/D2PY7l8tdvRbWA выглядет так, как вставить не знаю, указывайте цены