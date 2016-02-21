Здравствуйте. Требуется разработка расширения для Google Chrome с нуля, которое будет заменять страницу "New Tab" на свою. Работа больше для опытного Frontend разработчика, чем для Chrome-разработчика, поскольку взаимодействие с Chrome API минимальное. Основа на AngularJS.Сборщик ...
Написать ПО
Добрый день, необходимо написать ПО основная функция это ответы по шаблону, дальше необходимо лично обсуждать с исполнителем.
Язык любой C++ php Delphi и др.
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