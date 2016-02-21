Написать ПО

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Закрыт17 заявок315 просмотров

Добрый день, необходимо написать ПО основная функция это ответы по шаблону, дальше необходимо лично обсуждать с исполнителем. 

Язык любой C++ php Delphi и др.

DelphiPHP
9 лет назад
tokintl
52 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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