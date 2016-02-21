Нужно выполнить проект на C со знанием openCV,Разработка ПО для робота

В проекте создание робота животного от 2 до 10 метров (не маленький). Планируется: несколько (4 – 6) шарниров и редукторов на задние лапы, (4 – 6) на передние, 1 моргание глаз, 1 челюсть, змеевидная (по 3 тросика) шея и ъвост по 3 редуктора, мощный звук. Камера и микрофон с использованием openCV или чего подобного для интерактивного управления. Возможно: ИК датчик, гироскоп Вопросы: Возможна ли реализация подобного проекта на Arduino, Rasbery Pi или чего подобного? Что дополнительно нужно для корректной работы те же редукторов и звука ? Ориентировочная стоимость разработки ПО. Робот должен реагировать движениями и звуком на голосовые команды человека, а так же взаимодействовать визуально (openCV) сопровождать взглядом человека, следить за рукой и тд