Есть код одной функции на ASM, которая возвращает цифробуквенное значение. Нужно это значение получить. Такую же задачу(разница только в других цифрах и if'ах) несколько раз делал знакомый, тратил на это минут 10. Копировал код в ...
Написать программу по работе с прайс листами
есть несколько прайс листов в екселе.
1) программа должна объединять их в один, если есть похожие артикулы, сообщать об этом и добавлять один символ в начало артикула для дубликата
2) визуальный просмотр в виде таблице итогового прайс листа
3) возможность сделать наценку на товар как на один так и массово на весь прайс лист
4) несколько вкладок. т.е у нас есть базовый прайс, мы сделали прайс с наценкой, и дали ему название, получилась новая вкладка.
5) все созданные прайс листы: загруженные для объединения, прайсы с наценкой должны храниться в отдельной вкладке по датам
6) все прайс листы можно скачать в формате xls, csv
7) объединеный прайс лист должен в отдельной вкладке раскладываться по категориям которые будут в 1-2 столбце ексель файла
к примеру прайс по направлению Детские игрушки имеет 100 подкатегорий, есть возможность просто просматривать прайс общей таблицей, и отдельно по категориям.
когда в текущий прайс лист заливаем данные, новый прайс. он должен обновлять данные которые там уже есть, количество и цену. если товар находящийся в базе отсутвует в новом прайсе у него должен проставляться 0 в графе количество. т.е он остается в базе не удаляется
в идеале если это будет онлайн решение.
тк у нас 10 магазинов, и для каждого магазина нужно использовать данную программу.
т.е должна быть возможность создавать акаунты, и выбирать под каким заходить
любое поле можно редактировать
и строки которые не определились в категорию, должны подсвечиваться или как то оповещать, что бы их отредактировать
Примерный вид программы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nQtR6nvQk18NaP2Lbh7Cht3gN4HIB9__d4d4POqVenI/edit#gid=0
Пост оплата, оплата будет производиться по результату черз бс по безналу
плюс ко всему этому нужно обрабатывать дополнительно прайс листы
у всех категории товаров написаны по разному. нам нужно настроить автозамену категории поставщика на нашу.
т.е по сути как это можно реализовать.
создаем проект под магазин
вбиваем список наших категорий
вбиваем весь список категорий поставщика
настраиваем вручную что и на что должно меняться. и это должно храниться в программе. в следующий раз загружаем прайс и программа автоматически должна заменить категории поставщика на наши категории.
и второе нам нужно добавлять столбец под адрес к фотографии
он состоит из заранее заданного урла + артикул товара
Заявки фрилансеров
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