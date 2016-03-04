ПО на языке программирования Делфи для преобразования структуры файла

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  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки261 просмотр

Необходимо написаниепрограммы на языке программирования

Делфи, осуществляющей ряд преобразований

со структурой файла (поиск определенной

битовой комбинации в теле файла с

расширением *.dat, выделение нескольких участков из входного

обрабатываемого файла согласноалгоритма, указанного в ТЗ, добавление

к выделенным участкам файлов служебной

постоянной информации согласно

прилагаемого в ТЗ шаблона и сохрание

получившихся файлов). Для понимания

наглядной сути ТЗ разработчику понадобятся

навыки работы с битовыми/байтовымиредакторами типа WinHex. Общая суть - в приложении. Рабочий подробный вариант ТЗ для ознакомления и оценки объема работ вышлю при наличии Вашего желания и возможности данную работу выполнить.

Delphi
9 лет назад
avaio
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

SHEPherd1974
Евгений 
51 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
5 дней
Оперативное и качественное выполнение работы в сжатые сроки.
Подробное объяснение задачи и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

SHEPherd1974
Евгений 
51 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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