Разработка ПО для управления игровым сервером.

Добрый день уважаемый соискатель! Мы некоммерческая компания ребят которые любят еще с давних времен игру ИЛ2 Штурмовик. На сегодняшний день эта серия представлена игрой ИЛ2 Штурмовик: Битва за Сталинград и Битва за Москву. Мы постоянно работаем и совершенствуем свой сервер для улучшения геймплея и для того чтобы радовать комьюнити которая летает с нами и у нас на сервере.

И так о главном, в данный момент мы имеем:

1. Север статистики: http://il2.kupikolesa.ru/

Данная статистика была разработана программистами игры в свободное от работы время и является некоммерческой частью игры для поддержания серверов онлайн. Поэтому исходный код открыт для всех и иногда выходят обновления по стате. Исходники находятся тут: http://forum.il2sturmovik.ru/topic/3548-il2-stats-sistema-statistiki-dlya-vydelennogo-servera/

2. Характеристики машины и среды на ней:

http://f6.s.qip.ru/GAPIlYCw.png

http://f4.s.qip.ru/GAPIlYCx.png

IIS7

Машина полностью в нашем ведении, стоит у одного из нас дома на 100МБитном канале.

3. Сама игра: http://il2sturmovik.ru/

4. В данный момент есть программа RCon, разработанная энтузиастами и взятая программистами 1cgs для возможности управления игровыми сервером. Работает на TCP. Скрин клиента от нее ниже, а также доступные для выполнения команды. Клиент не может быть запущен на самом сервере.

http://f6.s.qip.ru/GAPIlYCy.png

По необходимости сможем думаю достать исходный код этой программы тоже.

Итак задача:

Добавляем кнопочку "Штаб" в меню на сервере статистики, далее нам требуется аналогично программе клиенту Rcon передать команду - Server Input самой игре со странички штаба простым нажатием на ссылку.

Вот что нам сказал один из разработчиков игры по нашей проблематике:

"По архитектуре такой программы-посредника - я бы смотрел в сторону Producer/Consumer, где Producer должен слушать по вебсокету команды, а Consumer выполнять их на rcon, через обычный tcp socket.

Сделать это можно на чем угодно - php,python,node.js, C# и т.д."