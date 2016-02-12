Программа для ограничения доступа к интернет (Save Your Time 2.0)

Необходима программа для ограничения доступа к интернет.

Цель создания программы, чтоб не отвлекаться от работы.

Главные и необходимые компоненты программы:

1) Продумать варианты умной "Блокировки/разблокировки пароля" к админке. Возможно, чтоб после первичных установок, пользователь мог авторизироваться только через определенное время. В существующих различных программах есть только установка пароля и тот же пароль необходимо ввести для снятия

Также необходимо продумать будет ли это браузерное решение или настольное...

2) Компонент "Ограничение по времени"...

P.S. При смене системного времени устанавливается первоначальное время, что не дает пользователю продлить время использования компьютера

3) Компонент "Список сайтов" . Тут стандартно, черный лист сайтов + белый список. Списки редактируемые.

Дополнительные компоненты

4) Компонент "Веб-фильтр" дополнительная умная блокировка сайтов по ключевым словам. (filter HTTPS traffic)

-Полностью блокирует сайт при наличии слов,например "новости", "погода"...

-Частичная блокировка соц. сетей facebook, vk, odnoklassniki + возможность полностью отключить соц. сети.

(Facebook News feed blocker нравиться как блокирует новостную ленту,оключать новостную ленту) такое же необходимо сделать и с вк и одноклассниками плюс добавить отключить уведомления чатов,чтоб не раздражал. В вк чтоб была возможность только прослушать музыку.

5) Компонент "Полностью отрубить Интернет" и включить только через определенное время

6) Компонент "Skype,viber" чтоб показывало что онлайн, но не приходили уведомления

7) Компонент "Ограничение запуска программ"

Интересует две цены на 3 первых основных компонентов + цена 4 дополнительных компонентов

Сроки, гарантии. Критика и идеи приветствуются :)