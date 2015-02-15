Cоздать интерфейс в QT (специалист C++, QT, JS) Москва и МО

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок237 просмотров

Требуется специалист C++, QT, JS

На первоначальном этапе нужно создать интерфейс в QT.

В интерфейсе есть, списки-кнопки, диалоговые окна, карусель вертикальная, карусель горизонтальная, тулбар верхний, тулбар нижний, тулбар боковой.

Скрины интерфейса есть, высылаем по требованию.

На активные кнопки, диалоговые окна ставятся "заглушки".

Отдадим предпочтение специалисту из Москвы, Московской области.

Работа предполагается в офисе, но не обязательно, можно работать удаленно.

Отчеты еженедельно, м.Дмитровская, "Флакон".

Бонус: в случае быстрого и удачного выполнения задания, 

рассматривается опцион в будущем проекте, как ведущему программисту.

JavaScript
9 лет назад
kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв

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