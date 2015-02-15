Необходима программа по типу Тирики. только с некоторыми изменениями
Cоздать интерфейс в QT (специалист C++, QT, JS) Москва и МО
Требуется специалист C++, QT, JS
На первоначальном этапе нужно создать интерфейс в QT.
В интерфейсе есть, списки-кнопки, диалоговые окна, карусель вертикальная, карусель горизонтальная, тулбар верхний, тулбар нижний, тулбар боковой.
Скрины интерфейса есть, высылаем по требованию.
На активные кнопки, диалоговые окна ставятся "заглушки".
Отдадим предпочтение специалисту из Москвы, Московской области.
Работа предполагается в офисе, но не обязательно, можно работать удаленно.
Отчеты еженедельно, м.Дмитровская, "Флакон".
Бонус: в случае быстрого и удачного выполнения задания,
рассматривается опцион в будущем проекте, как ведущему программисту.
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