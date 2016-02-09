Автоответчик (IP-телефония)

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Уважаемыефрилансеры!

Нуждаюсь вВашей квалифицированной помощи J

Для моейинтернет радиостанции http://radiobaraban.com.ua/ остро необходим АВТООТВЕТЧИК (IP-телефония).

Чтоб слушателизвонили, оставляли свои сообщения, которые приходили бы на электронные ящик

радиостанции…

Скажите, такоевозможно?

Если да, токакова цена данного удовольствия и сроки?

С ув. родительрадио Барабан – Тарас.

9 лет назад
y_taras
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

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