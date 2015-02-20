C# транслитерация файлов

Проект желательно создать в MSVC 2013 либо в 2008.

Нужно транслитерировать все папки и вложенные в них папки и файлы если есть. На входе папка с исходными данными. И папка - куда записывать результат.

На выходе все файлы с учетом транслитерации (т.е. те которое транслитерировать не пришлось тоже)

и файл результата, в котором через знак табуляции указано:

Исходное имя /t Транслитерированное имя

Другие данные в файл результата добавлять не нужно.

По завершению так же написать:

Всего скопировано файлов, из них транслитерировано, из них основных папок, подпапок. время операции. Так же если есть возможность на время работы добавьте полосу состояния - сколько в процентах уже скопировано из всех найденых.