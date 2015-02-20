Необходимо реализовать проект по дистанционному обучение(система общение преподаватель студент...с возможностью выставление оценок) на базе Moodle (расматривается только эта система) укажите ваши примеры работ на Moodle и примерные расценки
C# транслитерация файлов
Проект желательно создать в MSVC 2013 либо в 2008.
Нужно транслитерировать все папки и вложенные в них папки и файлы если есть. На входе папка с исходными данными. И папка - куда записывать результат.
На выходе все файлы с учетом транслитерации (т.е. те которое транслитерировать не пришлось тоже)
и файл результата, в котором через знак табуляции указано:
Исходное имя /t Транслитерированное имя
Другие данные в файл результата добавлять не нужно.
По завершению так же написать:
Всего скопировано файлов, из них транслитерировано, из них основных папок, подпапок. время операции. Так же если есть возможность на время работы добавьте полосу состояния - сколько в процентах уже скопировано из всех найденых.
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